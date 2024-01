Veja a diferença entre intolerância à lactose e alergia ao leite de vaca

Intolerância à lactose e APLV são condições diferentes (Imagem: New Africa | Shutterstock) Crédito: O POVO

Originadas do mesmo alimento, o leite de vaca, a intolerância à lactose e a alergia à proteína do leite são condições diferentes. A primeira situação ocorre quando o intestino não produz a enzima lactase em quantidade suficiente e não é capaz de quebrar e absorver o açúcar do leite. Por outro lado, a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) é, como já diz o próprio nome, um quadro alérgico, com um mecanismo imunológico que pode ser mediado por IgE, que é a proteína produzida pelo organismo como forma de defender o corpo contra agentes infecciosos e suas toxinas. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Causas da alergia e da intolerância As causas da alergia e da intolerância também são distintas. A alergia é causada pela incapacidade do intestino em produzir lactose, que pode ser resultado de uma alimentação inadequada com alta quantidade de alimentos ultraprocessados e alteração de microbiota intestinal.

A intolerância é uma predisposição genética associada a uma exposição de proteína do leite na corrente sanguínea. “Vale ressaltar que na intolerância, tal incapacidade também se deve a uma base primária por um fator genético, muito comum em orientais e seus descendentes”, diz a nutróloga Dra. Daniela Gomes. Sintomas comuns Segundo a nutróloga Dra. Daniela Gomes, na alergia à proteína do leite de vaca não mediada, ou seja, quando o organismo não corresponde corretamente à produção de anticorpos IgE, os sintomas são gastrointestinais, por exemplo, prisão de ventre e gases. “[Os sintomas] podem ser muito parecidos com a intolerância à lactose, porém são condições diferentes”, explica. Quando o problema é a intolerância, os seguintes sintomas podem ser constatados: Distensão abdominal (gases);

Dor na região do abdômen;

Sensação de empachamento;

Diarreia;

Náusea e vômito. Consultar um médico é importante para receber o diagnóstico de intolerância ou alergia à proteína do leite (Imagem: Branislav Nenin | Shutterstock) Tipos de diagnósticos O diagnóstico de intolerância à lactose é principalmente clínico, realizado após a pessoa sentir sintomas após consumir laticínios, podendo ser confirmado entre 3 ou 4 semanas mediante dieta sem consumo de laticínios. Além disso, o médico também pode solicitar o teste de intolerância à lactose. Nele, o paciente toma uma dose de lactose em jejum e, após algumas horas, são colhidas amostras de sangue para medir os níveis de glicose. Enquanto o de alergia à proteína do leite é realizado medindo a glicemia sanguínea e o teste de hidrogênio expirado. Além do teste da análise do histórico clínico do paciente e dieta de exclusão.

Play

Formas de tratamento A intolerância à lactose, quando de base genética, não tem cura. Contudo, quando causada por hábitos de estilo de vida, a melhora da alimentação e da flora intestinal pode ser feita para posterior introdução gradativa de lactose. O uso de enzima lactose também é útil nesse caso. Na APLV, a maioria das pessoas apresenta os sintomas por toda a vida e deve-se excluir todo e qualquer alimento à base de proteína do leite. No entanto, a solução para o contorno dessas duas condições pode ser a utilização de fórmulas extensamente hidrolisadas (FEH), como aminoácidos, soja e outros leites vegetais suplementados com cálcio. Mas a nutróloga Dra. Daniela Gomes ressalta que é sempre importante consultar um especialista. “Apresentando qualquer sintoma citado ou desconforto na ingestão de leite e seus derivados, o paciente deverá procurar um nutrólogo, pois, somente esse profissional poderá fazer o diagnóstico e posterior indicação da dieta apropriada”, diz a médica.