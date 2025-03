Carro de empresa de internet é incendiado por criminosos em Caucaia

Repórter do caderno de Cidades

Lucas Barbosa Repórter do caderno de Cidades

Veículo foi tomado de funcionários e levado até a rua Pedro Álvaro de Menezes, no bairro Conjunto Metropolitano, onde foi queimado. Facções têm cobrado taxas das fornecedoras

O carro de uma empresa fornecedora de internet foi incendiado na noite desta quinta-feira, 6, no bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza). O POVO apurou que o veículo foi tomado por criminosos e conduzido até a rua Pedro Álvaro de Menezes, onde foi queimado.

O ataque ocorre em um contexto em que facções estão cobrando “taxas” de empresas de internet para permitir a prestação do serviço em territórios dominados pelos criminosos. Em Caucaia, além do Conjunto Metropolitano, O POVO registrou a prática no bairro Sítios Novos.