Facção cobra taxas de moradores e de empresas de internet em Caucaia

Um morador do bairro Conjunto Metropolitano, que pediu para não ser identificado, denunciou ao O POVO ter ficado sem internet após os ataques. Ele conta que, no último dia 27 de fevereiro, a internet da casa dele parou de funcionar, após danos terem sido realizados à estrutura da rede que atende o bairro.

Além do Conjunto Metropolitano, ele diz que casos semelhantes foram registrados no bairro Sítios Novos e também em São Gonçalo do Amarante , município também localizado na Região Metropolitana de Fortaleza.

Uma fonte ligada à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que também terá a identidade preservada, disse que a situação já havia sido denunciada no ano passado, mas se intensificou mesmo na semana do Carnaval.

Segundo a fonte, “salves” compartilhados nas redes sociais com relatos de que apenas algumas empresas estão autorizadas a trabalhar são, na verdade, uma espécie de “média” dos criminosos para com os empresários, uma forma de demonstrar que eles têm o poder de autorizar ou não o serviço nos territórios.

O POVO tem acompanhado registros de extorsão a provedores de internet desde 2019. Em outubro daquele ano, um homem, que seria integrante do Comando Vermelho (CV), foi preso pela Draco suspeito de cobrar taxas para permitir a atuação de empresas de internet no residencial Cidade Jardim II , no bairro José Walter.

Outro veículo chegou a ser atacado, mas os criminosos não conseguiram atear fogo. Já em 22 de fevereiro foi a vez de um carro de uma outra empresa ser incendiado no bairro Jacarecanga.

Em diversos pontos do Grande Pirambu, são feitos relatos de que criminosos estão danificando equipamentos de empresas “não autorizadas” a atuarem no bairro pelo CV. A situação também se daria em bairros como Barra do Ceará, Sapiranga e Quintino Cunha.

Por fim, no dia 27 de fevereiro, um ataque do CV a equipamentos em São Gonçalo do Amarante, provocou falhas no sinal de internet no município, o que atingiu, até mesmo, o Complexo Industrial e Portuário do Pecém (Cipp). (Com informações de Mirla Nobre)