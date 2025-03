Após chuvas, Caucaia tem mais de 20 famílias desabrigadas e cratera surge em local de deslizamento de terra

Escola Municipal Antônio Miranda de Melo serve de abrigo para 26 famílias; população pode ajudar com doações

Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza, tem enfrentado dificuldades após fortes chuvas. No Icaraí uma cratera foi aberta e no bairro Conjunto Metropolitano, conhecido como Picuí, houve inundações que fizeram pelo menos 26 famílias precisarem de abrigamento.

A Defesa Civil (DC) acompanha as duas ocorrências após as intensas precipitações de terça-feira, 04. De acordo com dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), houve 95,2 milímetros (mm). Não há relato de feridos.