"Perdi tudo": moradores desalojados após inundação em Caucaia relatam drama vivido

Pelo menos 36 famílias precisaram sair de suas casas após o transbordamento do Rio Ceará inundar, nessa terça-feira, 4, parte do bairro Conjunto Metropolitano, em Caucaia , na Região Metropolitana (RMF). Moradores foram abrigados em uma escola local e alguns chegaram a perder diversos bens materiais.

Cadeirante, ela precisou de ajuda para se locomover até a residência de um parente, onde chegou chorando e pedindo por socorro. "Eu perdi tudo, eu perdi um bujão, um fogão, minha roupa, cereais que eu tinha, eu perdi. Eu só não perdi o meu dinheiro porque tá guardado no banco. Se eu tivesse com esse dinheiro no bolso, tinha ido embora tudo. Mas quase morro", relata, com a voz ainda assustada.

Famílias recebem suporte



A Defesa Civil (DC) de Caucaia acompanha a ocorrência. Presente na escola onde famílias estão abrigadas, o coordenador do órgão, Márcio Pedrosa, pontua que a área costuma ser mais afetada por alagamentos.

"A prefeitura do município, ela vem atuando com a questão das limpezas e também com os avisos, do monitoramento, dos alertas com a população", diz.

Na escola, famílias estão recebendo refeições, como almoço e lanches, e suporte de órgãos da prefeitura voltados para a infraestrutura, patrimônio, saúde e assistência social. Ainda segundo Márcio, em paralelo estão ocorrendo ações de prevenção, entre elas a de limpeza. Ideia é que populares possam voltar para casa em segurança "daqui a alguns dias", com a situação já amenizada.