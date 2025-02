Congratulação a Catanho por cargo no Detran vira debate na Câmara

Bella Carmelo se opôs à moção de congratulações à nomeação de Waldemir Catanho no Detran-CE e gerou onda de declarações elogiosas ao petista

Após aprovarem série de requerimentos, sob a presidência do vereador Adail Júnior (PDT), os parlamentares ouviram da vereadora Bella Carmelo (PL) que ela gostaria de votar contrariamente à moção de congratulações a Waldemir Catanho pela nomeação como superintendente do Detran-CE .

Na justificativa, Bella argumentou que Catanho é jornalista e não teria capacidade técnica para exercer a função para a qual foi nomeado. Para a parlamentar, esse seria apenas mais um exemplo do aparelhamento que o Partido dos Trabalhadores (PT) faz nos órgãos públicos. Ela lembrou que Catanho recentemente concorreu a prefeito de Caucaia, sendo derrotado em segundo turno, e agora está sendo realocado pelo PT, como o partido, segundo ela, costuma fazer com seus aliados.

Bella lembrou ainda de outros políticos que ocupam hoje cargos nas gestões de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza e de Elmano de Freitas (PT), no Governo do Estado. "Colocaram o Técio Nunes, que também foi candidato em Fortaleza, em uma secretaria antidrogas, logo ele, que é do Psol, um partido a favor das drogas", argumentou, citando também George Lima (Solidariedade) na secretaria da Regional II.

Reação de aliados

O primeiro a reagir à fala de Bella foi justamente Adail. Ele deixou a presidência da sessão e foi ao púlpito defender o petista. Disse que conhece Catanho há décadas, já tendo convivido com ele "com e sem poder". Ressaltou ainda a capacidade de trabalho de Catanho, a experiência como chefe de gabinete da gestão Luizianne Lins, dentre outras funções.