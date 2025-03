Famílias que estavam desabrigadas em Caucaia retornam às residências

Durante o período onde as famílias ficaram desalojadas, equipes do município ofereceram ajuda garantindo abrigo, alimentação e assistência social e de saúde / Crédito: FCO FONTENELE

Todas as 36 famílias que estavam desabrigadas após chuvas intensas terem atingido o Ceará retornam às suas residências nesta quinta-feira, 6, de acordo com a Prefeitura de Caucaia. A população foi acolhida na Escola Municipal Antônio Miranda de Melo, no bairro Conjunto Metropolitano — também conhecido como Picuí, em Caucaia. Durante o período onde as famílias ficaram desalojadas, equipes do município ofereceram ajuda garantindo abrigo, alimentação e assistência social e de saúde.

A Prefeitura de Caucaia informou que segue monitorando as áreas de risco no município, onde diversas secretarias e órgãos do município estão prestando apoio às famílias que foram impactadas. As famílias foram acolhidas na escola municipal desde a última terça-feira, 4, onde a Secretaria Municipal de Saúde de Caucaia promoveu diversos atendimentos nos abrigos como: consultas médicas e de enfermagem, vacinação, aferição de pressão arterial e glicemia, educação em saúde e atendimento psicológico. Serviços de limpeza na região do Picuí foram intensificados pela Secretaria de Patrimônio e Transporte (SPT). O objetivo é melhorar a drenagem da água e reduzir os impactos causados pelas chuvas.

Mutirões de limpeza para remover os resíduos também foram realizados pelo Instituto do Meio Ambiente de Caucaia (IMAC). Na área de proteção animal, o instituto disponibilizou um veterinário para atender animais resgatados, garantindo cuidados necessários. Além disso, uma parceria com a equipe de zoonoses foi feita, onde foram realizadas vacinações antirrábicas e testes de leishmaniose nos animais que foram atendidos.

Confira aqui o material publicado pelo O POVO, onde os moradores relatam o sofrimento após terem suas casas invadidas e bens perdidos. Interessados em ajudar podem realizar doações O município de Caucaia reforça que os interessados em ajudar podem realizar doações. Podem ser doados água, alimentos não perecíveis, roupas, agasalhos e itens de higiene pessoal. As doações podem ser entregues na sede da Defesa Civil de Caucaia: na rua Acapulco, 474, Jurema. O local fica próximo à Areninha do Remo.