Calendário de licenciamento para veículos é divulgado pelo Detran; veja datas

Os extratos podem ser emitidos através do aplicativo Meu Detran CE / Crédito: Fco Fontenele

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará (Detran-CE) divulgou o calendário de licenciamento de veículos automotores, registrados no Ceará, para o exercício de 2025, de acordo com o número final da placa. Veja mais abaixo a lista completa. É necessário pagar R$ 180,89 para motocicletas e R$ 211,04 para demais veículos para, assim, ter direito ao Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) renovado.

Os extratos podem ser emitidos por meio do aplicativo Meu Detran CE, pelo site oficial do órgão de trânsito, na Central de Serviços e, ainda, pelo WhatsApp oficial do órgão (85 3195-2300).