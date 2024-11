Veja a importância do consumo de leite para a saúde

O leite é uma excelente fonte de nutrientes essenciais que contribuem para a saúde de pessoas de todas as idades. Segundo Alessandro Mascarenhas, nutricionista e docente do curso de Nutrição da Faculdade Anhanguera, incluir a bebida em uma dieta balanceada pode proporcionar uma série de benefícios, desde o fortalecimento ósseo até a melhora no funcionamento do sistema imunológico.

“Uma das principais vantagens do leite é seu alto teor de cálcio e vitamina D, fundamentais para o desenvolvimento e a manutenção de ossos e dentes. A ingestão adequada de cálcio ao longo da vida pode ajudar a prevenir doenças como a osteoporose, especialmente em mulheres após a menopausa”, afirma.

O leite contém também proteínas de alta qualidade, necessárias para a reparação e o crescimento muscular. Ele também oferece uma boa quantidade de outros nutrientes, como potássio, fósforo, vitaminas A e B12, que desempenham papéis essenciais no metabolismo e na saúde cardiovascular.