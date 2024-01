TRE rejeita recursos contra autorização para Evandro deixar o PDT

A Corte foi unânime na última etapa do processo no setor Estadual, agora será analisado pelo TSE

Esta era a última etapa do processo na Corte Estadual. O presidente nacional do PDT, deputado federal André Figueiredo, já havia informado que recoreria ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou nesta terça-feira, 19, os recursos movidos pelo PDT nacional contra a autorização para que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão se desfilie do partido .

Em agosto deste ano, o diretório estadual do PDT do Ceará, sob a presidência do senador Cid Gomes, aprovou carta de anuência autorizando Evandro a se desfiliar do partido sem a perda de mandato na Alece.

Desta forma, o parlamentar teve o caminho livro para se filiar ao PT, oficializado em evento no último domingo, 17, visando as eleições municipais de 2024.

O PDT Nacional, presidido interinamente pelo deputado federal André Figueiredo, contestou a decisão do diretório estadual de permitir a saída de Evandro do partido e entrou na Justiça Eleitoral buscando reverter o quadro, mas os embargos foram negados.

Saída de Evandro do PDT

No fim do mês de agosto, Evandro Leitão protocolou junto ao TRE-CE uma ação de "justificação" de seu processo de desfiliação do PDT. O diretório estadual havia concedido a carta de anuência ao presidente da Assembleia no dia 25 do mesmo mês, cinco dias antes do pedido na Justiça.