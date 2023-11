Cidistas aprovam cartas de anuência e devem acionar a Justiça

A reunião do Diretório Estadual do PDT no Ceará, convocada com caráter de urgência para a manhã desta quarta-feira, 8, encerrou-se com pedidos de carta de anuência em massa: 10 deputados estaduais, quatro federais e cinco estaduais suplentes. O grupo liderado pelo senador Cid Gomes (PDT) aprovou os pedidos e, conforme ele explicou, o processo deve correr na Justiça.

“É um número significativo de pessoas que pedem ao Diretório, e o Diretório compreendeu, coletivamente, que há razões de sobra para dar a essas pessoas a carta de anuência, se a perseguição é o coletivo, ela acaba se individualizando”, disse.

No que se refere à saída do PDT, Cid afirmou que não deixará a legenda. “Nunca tive vontade de sair do PDT, estou sendo empurrado para fora. O André tirou a licença, que era parte do acordo, e eu assumi a presidência, o acordo até o fim do ano eu ficar na presidência, tranquilizando o partido que estava sendo assediado”, explicou.