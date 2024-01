Evandro Leitão é oficialmente filiado ao PT: "Decisão mais importante que tomei"

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), deputado Evandro Leitão , foi oficialmente filiado ao PT neste domingo, 17, em evento no Hotel Oásis Atlântico, no Meireles. Parlamentar definiu a ocasião como a "mais importante" da sua trajetória política.

Depois de pedir licença aos "companheiras e companheiras", assim como presidente dos partidos aliados, e de citar a ex-prefeita e deputada estadual Luizianne Lins (PT), Evandro agradeceu aos convites que recebeu de outros partidos, e afirmou que a escolha pelo PT veio do "coração".

"Jamais irei fugir à luta para defender os meus ideias, aquilo que acredito e aquilo que eu defendo. Quero expressar minha profunda gratidão aos partidos, às agremiações políticas que nos fizeram o convite para ingressarem nos seus partidos, quero agradecer a todos vocês, agradecer pelo carinho, pelo respeito, pelo convite, mas tomei uma decisão, (...) a decisão que eu tomei foi meu coração que tomou pelo Partido dos Trabalhadores", explicou.

"Depois de refletir, depois de dialogar, conversar, com a minha família, com meus amigos, com as minhas lideranças, tomei uma decisão e essa decisão foi pelo Partido das Trabalhadoras, dos Trabalhadores, aqui do estado do Ceará", acrescentou.



Aos gritos de prefeito, o novo filiado do PT discursou ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), do governador Elmano de Freitas (PT), do presidente do PT Ceará, Antônio Filho, conhecido como Conin, além do deputado federal Eunício Oliveira (MDB).

Os presidentes de partidos aliados, como Eudoro Santana (PSB) e Bismarck Maia (Podemos), além de Zezinho Albuquerque, um dos líderes do PP, Marcelo Silva (PV), Luís Carlos Paes (PCdoB), Júnior Castro(Solidariedade), também estiveram presentes na ocasião.