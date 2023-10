Evandro afirma que executiva nacional do PDT "estará de olhos bastante abertos" no Ceará

Evandro Leitão comenta situação do PDT ao lado de Cid Gomes Crédito: Révinna Nobre/especial para O POVO

"Nós estamos vivendo uma certa insegurança, uma certa instabilidade dentro do partido. Com todas essas questões que estão acontecendo, as demandas judiciais que estão ocorrendo. Eu desejo, espero, que isso possa acontecer. Mas uma coisa é o meu desejo, é a minha vontade. Outra coisa são os fatos concretos e reais", finalizou. Com informações da repórter Paloma Vargas