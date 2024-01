Evandro Leitão confirma filiação ao PT de olho na eleição de 2024

Cotado para entrar no PT há vários meses, Evandro é tido hoje como o nome favorito do ministro Camilo Santana (Educação) para a disputa de 2024 em Fortaleza. A candidatura do deputado, no entanto, ainda depende do processo interno do PT, uma vez que existem hoje outros três pré-candidatos do partido à Prefeitura de Fortaleza – Luizianne Lins, Larissa Gaspar e Guilherme Sampaio.

A informação foi confirmada pelo líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT). Segundo o deputado, o ato selando a filiação de Evandro deve contar ainda com o anúncio de migração de uma série de prefeitos cearenses ao partido. A sigla, no entanto, ainda avalia o horário e local do evento que oficializará as filiações.

Após meses de articulações internas, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), irá se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT) no próximo sábado, 16, já de olho em disputar a eleição de 2024 em Fortaleza.

No final de outubro, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) deferiu pedido do deputado onde ele pedia a justificação de uma possível desfiliação do PDT. O caso, no entanto, ainda tem possibilidade de recursos tanto no TRE-CE quando no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

“É o curso natural, é mais que natural a filiação do Evandro. Ele tem todos os elementos de um bom militante, que tem identidade, tem relação programática. Sua história de vida, o seu trabalho, acho que vem coroar tudo isso”, destaca o líder do bloco do PT na Assembleia Legislativa, deputado De Assis Diniz (PT), um dos que primeiro “convidou” Evandro para a sigla.

Prefeitos também se filiarão ao PT

Além de Evandro, é esperado para o próximo sábado também o ato de filiação de uma série de prefeitos cearenses ao PT. Entre os nomes que devem entrar no partido, está o prefeito de São Gonçalo do Amarante, Professor Marcelão, eleito em 2020 pelo Pros e que atualmente disputa no município com o grupo do deputado Cláudio Pinho (PDT) – opositor do governo Elmano de Freitas (PT).