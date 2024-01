Veja como foi a filiação de Evandro Leitão ao PT e os recados e significados que a cercam

Evandro Leitão entre Camilo Santana e Elmano de Freitas no ato de filiação ao PT Crédito: AURÉLIO ALVES

Dimensão do evento O próprio Evandro Leitão evitou falar se chega como pré-candidato. Nos discursos, o presidente da Assembleia Legislativa recebeu a menção como mais um filiado. Mas, o evento teve escala que demonstra não ser a de um filiado qualquer. O espaço emque foi realizado, no hotel Oásis Atlântico, na Beira Mar, ficou abarrotado. Os grandes nomes do governismo cearense estavam lá naquela manhã de domingo. A data foi inclusive alterada para acomodar agendas. Inicialmente, o evento seria no sábado, mas foi alterado para se adequar á agenda do ministro Camilo Santana. Saudado como prefeito Embora evitasse falar como pré-candidato, Evandro Leitão foi saudado com coro de "prefeito" por parte da militância presente em dois momentos do evento. Local do evento O ato de filiação de Evandro ocorreu no Hotel Oásis Atlântico, na avenida Beira-Mar, distante dos locais tradicionais de reuniões e eventos petistas em Fortaleza. O próprio pedido de filiação do parlamentar ao PT, na semana anterior, foi apresentado formalmente em reunião no Café Viriato, no bairro Dionísio Torres — depois que a sede do PT foi ocupada durante manifestação para pressionar os governos de Elmano e Lula por moradia e atenção à população rural. Construir o entendimento Um dos momentos em que Evandro foi saudado com gritos de "prefeito" foi durante o discurso de Elmano de Freitas (PT). O governador falou: "Gente, com a maior tranquilidade. Hoje é ato de filiação. Nós temos nomes no PT. Vamos dialogar para construir o entendimento neste partido."

A ideia de "entendimento" também frequentaria a resposta de Camilo Santana em entrevista ao repórter Luciano Cesário, da rádio O POVO CBN, durante o evento. O ministro ressaltou a distância entre aquele domingo e o domingo eleitoral. Na sequência, afirmou que a candidatura, seja de quem for, terá de ser consequência da aprovação do PT e dos partidos aliados que dão sustentação ao governo Elmano. "Ninguém constrói na política uma eleição sozinho. Está aí o exemplo da minha eleição, da eleição do Elmano. Vamos ouvir também os partidos aliados tanto do governo Lula como do governador Elmano. O PT tem grandes quadros, grandes nomes, hoje foi apenas a filiação de um grande quadro político do Ceará, presidente da Assembleia. (...) Vamos ter tempo para a gente construir os caminhos e ter união com responsabilidade e sintonizados com a identidade do projeto do governador Elmano e do presidente Lula", disse Camilo.

Luizianne Pré-candidata e hoje vista como maior obstáculo a um caminho livre para Evandro ser candidato, a ex-prefeita Luizianne Lins estava na segunda fileira do palanque. A secretária Onélia Santana (Proteção Social) a viu recuada e trocou de lugar, pondo-a à frente de si, na primeira fila e ao lado de personagens como José Guimarães, líder do governo Lula na Câmara dos Deputados; Camilo Santana, ministro da Educação; Elmano de Freitas, governador; e Antônio Alves Filho, o Conin, presidente da agremiação. Em entrevista à rádio O POVO CBN, a ex-prefeita afirmou que Evandro "se soma à luta" e ao PT. Luizianne ressaltou saber que esses momentos fazem parte da construção partidária, consciência obtida por estar na legenda há 35 anos. O destaque aos anos de filiação não ocorre sem razão. Na pré-campanha pela condição de candidata do PT ao Executivo municipal, Luizianne tem recorrentemente divido os petistas entre orgânicos e de ocasião, aqueles cuja adesão ao partido ocorre num momento em que o PT detém o controle dos governos federal e estadual.