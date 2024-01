Evandro diz que "seu coração escolheu o PT" e garante não "fugir da briga"

O encontro seria na sede do PT, mas uma manifestantes ocuparam o local reivindicando moradia e reunião com o governador Elmano de Freitas (PT). A reunião foi manejada para o Café Viriato.

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece), Evandro Leitão, declarou que o seu coração escolheu o PT, após solicitar oficialmente o pedido de filiação nesta segunda-feira, 11. O parlamentar irá se filiar no próximo sábado, 16. A solicitação de ingresso será apreciada pela Executiva estadual do PT na próxima quinta-feira, 14.

Recados

Durante a reunião, Evandro posou com a bandeira, usou o broche com a bandeira partidária e afirmou ser uma pessoa que não gosta de conflito e no que harmoniza no que pode, mas destacou que não fugirá da briga caso precise encará-la.

"Eu não sou uma pessoa que gosta de conflito. Eu sou um cara que no que eu puder harmonizar eu harmonizo. Essa é a minha essência, minha natureza. Mas também se tiver de ir, como diz o outro 'pra briga', eu não fujo da raia", declarou durante a reunião. O vídeo da fala do presidente da Alece foi compartilhado nas redes sociais do deputado estadual De Assis Diniz (PT).

Evandro ainda disse que além do respeito e admiração pelo PT, ele comunga dos mesmos ideais, luta pelo democracia e justiça social e quer contribuir junto de outros nomes para o crescimento do Ceará. Ele é pré-candidato ao cargo de prefeito de Fortaleza em 2024.

Luizianne: "Não temos um partido de aluguel"

O presidente da Alece deverá encarar certa resistência no PT na disputa interna para a candidatura em Fortaleza e sua frase pode ser vista como recado, principalmente para a deputada federal Luizianne Lins (PT).