PDT buscará mandato de Evandro Leitão no TSE após deputado pedir filiação ao PT

Presidente nacional em exercício do PDT, o deputado federal André Figueiredo (PDT) afirmou ao O POVO que recorrerá ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) como consequência de "quaisquer desfiliações não autorizadas pela direção nacional do PDT". Ele foi questionado sobre como procederá a direção pedetista no caso envolvendo o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão. A decisão, destacou Figueiredo, é válida para mandatos parlamentares do PDT no Brasil todo.

Evandro ganhou carta de anuência da direção estadual do PDT, sob comando do senador Cid Gomes, em 25 de agosto, decisão que não é reconhecida pela direção nacional. O pedido de Evandro para se desfiliar sem a perda do mandato foi julgado procedente pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE) no Ceará.