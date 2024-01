Entenda por que Evandro Leitão saiu do PDT e se filiará ao PT

A filiação do ex-pedetista ao partido será realizada no próximo dia 16, sábado

"Nos próximos dias, nós estaremos tomando as nossas providências para que a gente possa continuar o trabalho, não mais no PDT", disse em discurso na tribuna.

Em agosto deste ano, Leitão anunciou que estava se desfiliando do PDT . À época, ele afirmou que iria “continuar o processo de transformação, de mudança no Estado do Ceará, seja onde for”.

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará , Evandro Leitão, formalizou, nesta segunda-feira, 11, o pedido de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), após meses de articulação interna com os integrantes da legenda. A filiação do ex-pedetista ao partido será realizada no próximo dia 16, sábado.

Em outubro deste ano, mais precisamente no dia 2, membros do PDT receberam a notícia de que o deputado André Figueiredo estaria retornando ao posto de presidente do diretório estadual do partido. A decisão, no entanto, mudaria o curso da legenda, uma vez que o parlamentar e o senador Cid Gomes haviam firmado um acordo, no qual o senador Cid ficaria no comando do partido até dezembro de 2023.

No pano de fundo da desfiliação, a disputa de 2024 pela Prefeitura de Fortaleza : Evandro quer disputar o comando do Paço Municipal, o que seria praticamente impossível estando filiado ao PDT, tendo em vista que José Sarto deve concorrer à reeleição.

A decisão de se desligar do partido ocorreu após dissidências entre os membros do PDT para decidir quem ficaria à frente do diretório estadual da sigla. O entrave girava em torno dos nomes do senador Cid Gomes e do deputado federal André Figueiredo. Dessa forma, o PDT ficou dividido em duas alas: uma apoiava o senador e outra o deputado.

"Eu quero agradecer ao PDT pelos 14 anos, o único partido que eu tive até hoje na minha vida, mas a partir de agora, nos próximos dias, nós teremos vida nova em outra agremiação", seguiu. “Se for para sermos protagonistas no próximo ano, nós estaremos juntos. Se não for para ser protagonista, nós também estaremos juntos”.

Posteriormente, quando o conflito já estava instaurado na legenda, Evandro se posicionou, afirmando “estar junto” com o senador Cid Gomes no embate pelo comando da legenda.

“O senador Cid é o nosso líder. Se você pegar há três, quatro meses atrás, quando nós iniciamos esse processo, nós estávamos juntos, estamos juntos e o futuro a Deus pertence. Aí vamos a cada dia com a sua agonia”, afirmou Leitão.



"Isso não é uma atitude unilateral, isso é uma atitude de um conjunto de parlamentares com representatividade no Estado do Ceará, tanto deputados federais como deputados estaduais e como também temos vereadores de Fortaleza. Então todos eles com mandatos, isso demonstra perfeitamente o sentimento da maioria do diretório do nosso partido", disse.

A declaração surgiu no mesmo período em que Leitão aguardava a decisão judicial acerca do pedido de desfiliação. Ele alegou, à época, que, mesmo que Cid conseguisse retomar o comando do PDT no Ceará, a decisão de sair do partido não seria revertida.