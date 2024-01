Cid diz que quer aliança com PT, mas evita falar de apoio a Evandro ou outro nome

O senador Cid Gomes expressou a intenção de estar aliado ao PT nas eleições do ano que vem, ao ser questionado se apoiará Evandro Leitão caso o presidente da Assembleia Legislativa seja lançado candidato a prefeito de Fortaleza em 2024.

Sobre o assunto PSB tem 'privilégio' entre opções do grupo de Cid Gomes, diz deputado antes de reunião

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Tudo que eu estou fazendo é para preservar, restabelecer e resgatar uma aliança que a gente tem aqui, histórica, com o PT. Não só com o PT. Com o PP, com o PSD, vários partidos que têm sido tradicionais aliados nossos", disse o senador ao chegar à reunião de dissidantes do PDT que planejam a filiação a outra sigla.