Evandro comemora decisão que aprovou sua desfiliação do PDT: "Vitória do bom senso"

Em agosto deste ano, o diretório estadual do PDT do Ceará aprovou uma carta de anuência autorizando Evandro a se desfiliar do partido e se filiar a outra legenda

Após o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) aprovar por unanimidade a desfiliação de Evandro Leitão, do PDT, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) comemorou a decisão em sua conta oficial do X, antigo Twitter, afirmando que a medida foi "uma vitória do bom senso e da democracia".

"A Justiça Eleitoral compreendeu, de forma unânime, que meu pedido de desfiliação do PDT é legítimo, por estar respaldado na carta de anuência referendada pela maioria do diretório estadual do partido e nos fatos que comprovam que fui tratado de forma diferenciada pela legenda durante o pleito de 2022, sendo o único candidato eleito a não receber verba do fundo partidário", escreveu ele.

"Olho para frente reafirmando que meu foco é seguir trabalhando na presidência da Assembleia com a missão de tornar o Parlamento cearense ainda mais acessível à população. Meu futuro partidário será decidido com muita tranquilidade, respeitando os processos e considerando minhas identificações ideológicas pessoais e o projeto político do qual faço parte", concluiu.