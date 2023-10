Sergio Aguiar sobre crise no PDT: "Possibilidade cada vez maior de que se rache mais"

Parlamentar se disse entristecido com a situação da legenda e projetou que um consenso estaria cada vez mais distante dada à disputa interna pelo comando dos rumos da legenda no Ceará

O parlamentar reforçou que, no Ceará, o PDT continua sendo um partido expressivo numericamente, com mais prefeitos e as maiores bancadas de deputados estaduais e federais, além de um senador (Cid Gomes), mas manifestou descrença quanto a um consenso, que estaria, segundo ele, cada vez mais distante.

“A cada dia fico mais entristecido. Embora a origem do nome seja partido, não é nunca unido, isso não acontecia no PDT até pouco tempo atrás. Desde a escolha da candidatura majoritária (para governador) de 2022 a gente vêm, de certa forma, sangrando”, disse Aguiar em entrevista nesta terça-feira, 31, durante visita institucional ao O POVO .

“Eu era um dos que imaginava que poderíamos fazer com que houvesse a boa convivência dos dois lados. Um que trataria de Fortaleza e um que trataria do restante do Estado. Mas estou vendo que a situação vai ter que ir para o voto. E no voto, certamente, aquele que não tiver o poder da maioria deverá tomar outro rumo (...) Cada passo que vai se dando a mais vai sendo mais desgastante. Uma possibilidade cada vez maior de que, ao invés de consenso, (o PDT) se rache cada vez mais”, projetou.

O comando do PDT no Ceará é disputado por alas que têm posições divergentes. Uma delas é liderada pelo senador Cid Gomes (PDT), que defende aproximação com o governador Elmano de Freitas (PT) e manutenção da aliança com o PT. Aguiar é parte desta ala.

Outro grupo defende a possibilidade de fazer oposição no âmbito estadual. Este tem figuras como o deputado federal André Figueiredo, o ex-ministro Ciro Gomes e o ex-prefeito Roberto Cláudio.

Cid convocou uma reunião para o próximo dia 9, na sede do PDT Ceará, na qual está previsto o debate de temas relacionados à situação político-administrativa do diretório estadual do partido no Ceará. A expectativa é que seja deliberada algo em relação à intervenção aprovada pela Executiva Nacional na semana passada. O POVO questionou Aguiar sobre a reunião.

“Nós estamos aguardando a ata da reunião no Rio de Janeiro (onde a intervenção da Nacional foi aprovada na última sexta-feira, 27). Para nós que já entramos na Justiça, tanto na eleitoral quanto na comum, vermos em que pé ficou. A preço de ontem o senador (Cid) estava apto, no site da Justiça Eleitoral, como representante do partido. Nossa inquietude foi essa, pedimos para que convocasse a reunião do dia 9 para sabermos quais passos serão dados”, explicou.