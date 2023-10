PDT Nacional aprova intervenção no diretório do Ceará e afasta Cid da presidência

A Executiva Nacional do PDT decidiu nesta sexta-feira, 27, abrir um processo de intervenção no comando do partido no Ceará. Com isso, o senador Cid Gomes deverá ser destituído do comando da sigla e o deputado federal André Figueiredo assumirá.

Com isso, Cid é afastado da presidência estadual do PDT. De acordo com André, a medida tem valor liminar e será nomeado um interventor ainda a definir. Parlamentares aliados vão analisar possíveis recursos e até judicialização, pois acreditam que a decisão de intervenção é frágil.

Ao término da reunião, Cid gritou, “Vou sair como entrei, pela porta da frente". O parlamentar, segundo apuração do O POVO, confidenciou a senadores que poderia deixar o partido após a reunião de hoje.