Jogo Político: Reunião do PDT, saída de Evandro do partido e próximos passos da legenda

Aliados de André Figueiredo chegando ao Rio de Janeiro para a reunião da Executiva Nacional do PDT Crédito: Reprodução/Instagram: Adail Júnior

O programa Jogo Político desta segunda-feira, 30, resume como foi a reunião da Executiva nacional do PDT na última sexta-feira, 27. O encontro teve como principal objetivo definir os rumos que o partido desde as disputas internas entre o senador Cid Gomes e o deputado federal André Figueiredo pelo comando do diretório estadual. O episódio analisa ainda a repercussão do encontro do PDT e os impactos dele no campo político cearense.