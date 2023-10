Ligado a André, Cláudio Pinho projeta saída de Cid e aliados do PDT

O deputado, que esteve na reunião da última sexta-feira no Rio, ressaltou o clima conflitoso do encontro

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) projeta que a saída do senador Cid Gomes do PDT deve acontecer. Na esteira, em sua visão, deputados aliados do senador devem iniciar processos de desfiliação judicialmente.

A fala ocorreu antes do encontro de Cid na última segunda-feira, 30. Pinho, que compõe a ala partidária do deputado federal André Figueiredo (PDT), ressaltou que, depois da reunião da última sexta-feira, 27, no Rio, "clima não é bom". Ele lembrou que até no encontro Cid afirmou que "sairia pela porta da frente.

"Lá ele disse, que tinha entrado pela porta da frente e sairia da mesma forma. Na semana ele já tinha se despedido da liderança do partido no Senado", afirmou o deputado. Ele foi um dos parlamentares que viajaram até o Rio de Janeiro para acompanhar a reunião da Executiva Nacional que aprovou processo de intervenção no Ceará. Na prática, isso tirou Cid da presidência estadual, questionada por André, mas autorizada após decisão judicial.