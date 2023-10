Quem é quem na crise do PDT, que tem momento decisivo nesta segunda

Entre indas e vindas, voltas e reviravoltas, o PDT vive momento conturbado com fantasma do passado e novos capítulos a cada dia

Confronto direto entre Cid e André pode já durar meses, mas a crise no partido se iniciou ainda nas eleições de 2022, quando grandes nomes do PDT local passaram a medir forças e apoio. Entenda o papel dos principais atores neste entrave.

Entre voltas e reviravoltas na duradoura crise interna do PDT, a Justiça comum e eleitoral suspenderam a destituição do Diretório Estadual do partido no Ceará, garantindo duas vitórias ao grupo liderado pelo senador Cid Gomes contra o deputado federal André Figueiredo. Nesta segunda-feira, 16, o grupo de Cid faz reunião com objetivo de destituir a executiva, liderada por André , e eleger uma nova.

André Figueiredo

Atual presidente nacional do PDT, uma vez que Carlos Lupi está licenciado para comandar o Ministério da Previdência Social, André Figueiredo também ocupa a presidência estadual do partido e é ferrenho defensor da reeleição do prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT). Com ele estão três deputados estaduais, Antonio Henrique, Cláudio Pinho e Queiroz Filho, que são oposição ao governo Elmano.

Em julho, após debates, André firmou um acordo para se licenciar do comando no Ceará enquanto Cid assumiria com a promessa de apoiar a recondução do deputado na nova eleição da executiva.

A medida foi acordada entre as partes com a promessa de pacificar o PDT, mexido com os fantasmas da eleição de 2022. E, após reunião bastante acalorada entre os grupos, Figueiredo resolveu retomar o comando do partido no Ceará antes do prazo.



Cid Gomes

Líder do PDT no Senado e ex-governador do Ceará, Cid Gomes tem ao seu lado a grande maioria de parlamentares neste entrave. Durante o período em que assumiu interinamente o comando do partido no Ceará, o senador promoveu conversas sobreser base do governo Elmano de Freitas (PT), e promoveu um ato que aumentou o embate, a carta de anuência a Evandro Leitão, dando a possibilidade do presidente da Assembleia concorrer a Prefeitura de Fortaleza por outro partido.

Evandro Leitão

Evandro é uma das figuras centrais hoje na política cearense. Forte nome na base governista no Estado e pré-candidato a Prefeitura de Fortaleza, cotado em outros partidos como PT e PSB, o presidente da Assembleia Legislativa teve sua carta de anuência aprovada e solicitou desfiliação do partido.