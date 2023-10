Evandro Leitão pode sair do PDT sem perder mandato, decide TRE-CE

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) julgou procedente o pedido de desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão (PDT), para deixar o PDT sem a pena de perder o mandato. A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira, 30. Todos os membros da Corte eleitoral cearense acompanharam o relator do processo, Francisco Érico Carvalho Silveira.

A defesa de Evandro sustentou que a causa da saída é justa, vez que ele teria sido perseguido por membros da executiva nacional e estadual do PDT, no contexto da disputa eleitoral de 2022.

Evandro foi o segundo candidato mais votado à Alece, ainda que, segundo ele, sem ter recebido repasses do Fundo Eleitoral. Foi com base no argumento de "preconceito" que ele alegou na Justiça que sua saída teria justa causa.