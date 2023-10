Camilo lamenta crise no PDT e sai em defesa de Cid: "Uma das maiores lideranças políticas deste estado"

"Caberá ao PDT tomar todas as decisões", avaliou Camilo quando questionado sobre a situação no partido de Cid Gomes

O ministro da Educação Camilo Santana (PT) lamentou a crise pela qual o PDT passa e saiu em defesa do senador e aliado Cid Gomes, a quem considerou “como uma das maiores lideranças políticas deste estado”.



Em evento que o homenageia realizado pela Academia Cearense de Letras (ACL) na noite desta sexta-feira, 27, Camilo comentou a decisão do PDT nacional que aprovou hoje intervenção no diretório estadual, afastando Cid do comando da legenda.



“Caberá ao PDT tomar todas as decisões”, avaliou o petista, acrescentando que Cid é “ex-governador, meu amigo e um dos homens que mais contribuíram para a história deste estado”.