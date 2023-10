Lúcio Alcântara lamenta briga no PDT entre Ciro e Cid: "É hora de depor as armas"

O ex-governador comentou sobre a situação do partido no Ceará e disse que é hora de alguém "depor as armas e tomar outro rumo"

O ex-governador do Ceará Lúcio Alcântara (União Brasil) lamentou a crise do PDT no Estado e ressaltou que o conflito familiar entre Ciro Gomes (PDT) e Cid Gomes (PDT) respinga nos filiados da legenda.

Alcântara ainda acrescentou que o acúmulo de ressentimento entre os parlamentares dificulta o funcionamento do partido. “Agora, quando se acumulam ressentimentos tão profundos sobre desrespeito a acordos que teriam sido firmados antes, isso torna inviável a permanência de dois grupos no mesmo partido. É hora de alguém depor as armas e tomar outro rumo”, avaliou.

O ex-governador também destacou que o embate entre Cid Gomes e André Figueiredo no diretório estadual pode prejudicar o partido nas eleições municipais de 2024. “A incerteza que se gera junto aos filiados, que inclusive vão disputar eleições no próximo ano, prefeitos e vereadores, sem ter segurança da legenda de como isso vai ficar”, avaliou.

“Acho que chegou a hora que alguém tem que dizer, olha, não há mais como sustentar uma luta interna desse porte que tem um reflexo profundo na vida partidária”, finalizou.

Intervenção nacional no PDT Ceará

Em reunião nacional do PDT na sexta-feira, 27, foi decidido por uma intervenção da sigla no diretório estadual do Ceará. Dessa forma, o senador Cid Gomes está afastado do comando do partido no estado.

Durante o encontro, o senador e o irmão, Ciro Gomes, discutiram com gritos e dedo na cara. Em entrevista para O Globo, Ciro afirmou que a situação com Cid é a “pior possível”.