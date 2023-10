Cid convoca diretório estadual do PDT para discutir situação com aliados

Decisão foi tomada após o senador se reunir com lideranças de sua ala do partido

A ala cidista "ignora" a decisão de intervenção nacional e o grupo entende que há uma decisão judicial que assegura a vigência do diretório estadual do PDT e a legalidade de suas deliberações. A reunião será marcada para a próxima semana, com a tendência de que deve ocorrer na quinta-feira, 9.

O senador Cid Gomes (PDT), após reunião com aliados em sua residência em Fortaleza nesta segunda-feira, 30, decidiu convocar o diretório estadual do PDT para discutir a situação do partido, de sua Executiva e de seus filiados no Ceará.

De acordo com deputado estadual e secretário de Desenvolvimento Econômico, que esteve reunido com Cid nesta segunda, a expectativa é de convidar a todos, as lideranças, prefeitos e vereadores do partido para debater essa situação.



Cid Gomes afirma que houve uma deliberação de forma ilegal pelo PDT Nacional, se citar os motivos de uma possível intervenção no diretório do Ceará que o afastou do comando da sigla, e sem a possibilidade de ampla defesa.

Expectativas

De acordo com o deputado federal Eduardo Bismarck, foi discutido muita coisa, mas a resolução ainda está em aberto. O grupo de Cid se apoia em decisão judicial que asseguraria o comando do senador no Ceará.

"Houve toda a questão no Rio, foi discutido muita coisa, mas a gente não foi notificado, não tem processo legal, tem decisão da justiça que diz que eles não podem fazer isso, então tá incerto, tá em aberto.

Bismarck disse que a reunião será feita na sede do partido "de preferência se nos permitirem usar", pois trata-se de uma audiência partidário e ampliada com a convocação do máximo de pessoas possíveis dos membros do diretório.