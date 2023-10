"Eu não sou presidente, eles me tiraram", diz André sobre grupo de Cid em reunião do PDT

Na última sexta-feira, 27, a Executiva Nacional do PDT decidiu abrir um processo de intervenção no comando do partido no Ceará. Com isso, o senador Cid Gomes foi destituído do comando da sigla e um nome deverá ser indicado para conduzir o processo. O encontro foi marcado por brigas, troca de acusações e farpas entre Cid, o ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) e aliados.

Após diversos comentários sobre a reunião, que aconteceu de portas fechadas para a imprensa, saíram algumas falas que aconteceram no encontro. Vice-governador de Alagoas, e também presidente do PDT do estado, Ronaldo Lessa, fez fala dura pedindo para algum tipo de entendimento. Segundo ele, Cid já tinha colocado seus argumentos, mas o partido não poderia trabalhar para se enfraquecer.

"Agora a gente trabalhar para deixar o partido se destruir no Ceará? Não. Quero que vocês saibam que que vocês não estão só estragando o Ceará, vocês estão acabando com o a gente no resto do país, no Nordeste, em todos os cantos, a gente vai enfraquecer o partido", disse.