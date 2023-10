Entenda reviravoltas e acusação de golpe no PDT em mais um capítulo da crise

CID e André na reunião de 29 de setembro, antes da briga Crédito: Assessoria Cid Gomes/diculgação

O PDT no Ceará viveu uma incendiária sexta-feira, 6, com reviravoltas e mais tensões para aumentar a crise interna. O senador Cid Gomes (PDT) e o deputado federal André Figueiredo (PDT) escrevem mais um capítulo da queda de braço para obter o comando do partido. No início da manhã, o grupo de Cid fez uma convocação, publicada na edição impressa do O POVO, na página 24, de reunião para 16 de outubro. O objetivo seria eleger uma nova executiva estadual e substituir André da presidência. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Porém, poucas horas depois, o colunista Carlos Mazza noticiou que o PDT Nacional instituiu uma comissão provisória de 12 membros, aliados de Figueiredo, para assumir temporariamente a sigla no Ceará e inviabilizando a convocação feita por Cid.

"Duro golpe", "ditatorial e tirano": manifestações de parlamentares Membros do PDT me manifestaram acusando o partido de ter se tornado “ditatorial e tirano”, como dito nas palavras do deputado estadual Romeu Aldigueri (PDT). “O nome é Partido Democrático Trabalhista. Mas é Democrático? É Democrático ou autocrático, um partido cuja ampla maioria precisa obedecer ao dono?É democrática a atitude de usar a senha de um Partido e inativar um diretório de 84 membros? Para mim essa atitude tem outros nomes: AUTORITARISMO. DESPOTISMO. PERSEGUIÇÃO. DISCRIMINAÇÃO”, disse nas suas redes sociais.

Evandro Leitão, presidente da Assembleia, disse que "O PDT sofre mais um duro golpe no Ceará", e que alguém agiu de forma "absolutamente sorrateira" inativando os integrantes no sistema.