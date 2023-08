Paralisação de prefeituras: últimas notícias de hoje, quarta, 30/08

De acordo com a Associação dos Municípios do Estado do Ceará (Aprece), a prefeituras paralisaram todos os serviços que não sejam essenciais. Além disso, os municípios decretaram ponto facultativo em alusão à adesão ao movimento.

Ocorre nesta quarta-feira, 30, em 16 estados do Brasil, a paralisação das prefeituras contra a redução de repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação . Mais de 170 gestores municipais aderiram ao movimento, que visa mobilizar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula (PT).

Nesta quarta, em Fortaleza, ocorre manifestação na Assembleia Legislativa.

Prefeituras decretaram ponto facultativo em órgãos e entidades da administração municipal direta, autárquica e fundacional. São mantidos os seguintes serviços:

Hospitais e entidades do setor da saúde

Coleta de lixo

Segurança Pública

A realização do ato teve como motivação contestar a redução do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). De acordo com a Confederação Nacional de Municípios (CNM), as prefeituras receberam no dia 10 de agosto a primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Foram destinados R$ 5.663.235.940,25 aos 5.568 entes locais, considerando a retenção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb). Sem a retenção, o montante é de R$ 7.079.044.925,31.

Todavia, a entidade prevê retração de 23,56% quando o valor do repasse é deflacionado – desconsiderando a inflação do período. O primeiro repasse do fundo constitucional aos Municípios de agosto é composto pela arrecadação do Imposto de Renda e Imposto Sobre Produtos Industrializados (IR e IPI) entre os dias 20 a 30 de julho. O levantamento foi realizado pela Confederação Nacional de Municípios (CNM), com base nos dados da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).

A paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) recebeu o apoio de mais cinco estados do Brasil, além dos nove do Nordeste. No Ceará, 172 gestores municipais aderiram ao movimento, que será realizado nesta quarta-feira, 30.