Juiz nega liminar para impedir saída de Evandro Leitão do PDT

Presidente interino do PDT nacional, o deputado federal André Figueiredo confirmou que a direção da legenda acionou a Justiça para barrar a decisão do PDT local

Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Fortaleza, Cid Peixoto do Amaral Netto negou pedido de liminar apresentado pela direção nacional do PDT para impedir a saída do deputado estadual Evandro Leitão do partido.



Em discurso nesta terça-feira, 29, o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) anunciou que irá se desfiliar do PDT.



Cotado para concorrer à Prefeitura da capital cearense ano que vem, Evandro dispõe de uma carta de anuência aprovada pelo diretório estadual pedetista.