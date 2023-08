O POVO News: Lula pretende criar novo ministério em meio a negociações com Centrão

O episódio explica ainda a inciativa do PT em apresentar um Projeto de Lei para anular o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff . No documento, a sigla pede a derrubada da decisão do Senado e das sessões da Câmara que aprovaram o impedimento da petista. O partido alega que não quer a retomada do mandato, mas uma “reparação histórica”.

O programa O POVO News realiza mais uma edição nesta terça-feira, 29. Com apresentação do jornalista Ítalo Coriolano , a edição traz as últimas informações sobre a iniciativa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em criar um novo ministério. A implementação da pasta da Micro e Pequena Empresa teria como objetivo incluir o Centrão no governo.

Para discutir sobre este assunto, o O POVO News recebe os advogados Antônio Carlos Fernandes, que é a favor do projeto, e com Maia Filho, advogado especialista em direito público, que se opõe à iniciativa. Antônio Carlos elaborou um documento solicitando ao presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para realizar uma devolução simbólica do mandato presidencial de Dilma.

A edição comenta sobre a Medida Provisória (MP) que altera a tributação dos fundos exclusivos, ou dos "super-ricos", uma iniciativa que prevê um aumento na arrecadação, de acordo com um comunicado oficial. O documento foi assinado nesta segunda-feira, 28, pelo presidente Lula.

No mesmo viés, o episódio resume quais assuntos foram pautados no programa Conversa com o presidente desta terça-feira, 29.

No que diz respeito às investigações da Polícia Federal (PF) no celular do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro (PL), tenente-coronel Mauro Cid, a edição explica quais informações referente às joias sauditas foram encontradas no aparelho telefônico.

O episódio contará com análises de jornalistas da casa e especialistas para discutir os assuntos da política brasileira. Participam o correspondente do O POVO em Brasília, João Paulo Biage, e o jornalista de política do O POVO, Henrique Araújo.

Serviço

Programa: O POVO News

Quando: Segunda a sexta, às 18h

Onde: Youtube, Linkedin, Facebook e TikTok do O POVO