Greve de prefeitos: o que os gestores municipais reivindicam? Entenda

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 30-08-2023: fotos do Protesto das Prefeituras na Assembleia. (Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo) Crédito: Yuri Allen/Especial para O Povo

Mais de 80 gestores municipais estiveram presentes na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) na manhã desta quarta-feira, 30, para uma manifestação contra a redução dos valores repassados aos municípios por meio do Fundo de Participação dos Municípios (FPM). Mais informações ao vivo: Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A iniciativa, que conta com a colaboração de 173 cidades cearenses e 16 municípios de outros estados do país, tem como objetivo chamar a atenção do Governo Federal e do presidente Lula (PT). Os prefeitos reivindicam um reajuste no montante, disponibilizado pela União e repassado às prefeituras. O valor é utilizado na prestação de serviços básicos à população.

Conforme explicou o presidente da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece) e prefeito de Chorozinho, Júnior Castro, a redução no FPM ocorreu quando “ninguém esperava”, uma vez que, no primeiro decênio de agosto, o valor sofreu uma queda de 23,56% em comparação ao mesmo período do ano passado. “Como foi algo que ninguém esperava, aconteceu em julho e agosto, a gente tem receio de que isso possa continuar acontecendo, por isso que a gente está fazendo esse momento, para que desperte logo a atenção, ligue o alerta, porque se continuar, infelizmente teremos serviços agravados”, explicou Júnior. Ele pontuou que a redução nos repasses afeta diretamente na vida dos servidores e da população, haja vista que alguns municípios do Ceará e dos estados estão atrasando a folha de pagamento dos funcionários por falta de verba. “Municípios que pagavam no dia 30 estão pagando salários no dia 10, e municípios que pagavam dia 10 não estão conseguindo pagar integralmente a folha do dia 10, fica uma parte pro dia 20, outra pro dia 30”, completou. Caso o intuito da paralisação das prefeituras não seja alcançado com êxito, a União disponibilizará aos municípios um auxílio financeiro para custear os serviços básicos prestados à população. “O governo está estudando um auxílio financeiro, assim como já aconteceu em outros momentos de crise, que viria para amenizar essa situação da queda no FPM. A gente está otimista, isso (o movimento) é algo apartidário, não tem nada a ver com gestão A ou B, ou que passou ou que está. Isso reflete algo que está acontecendo a muito tempo”, disse o presidente da Aprece.

De acordo com o deputado estadual Renato Roseno (Psol), presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania da Alece, o ato realizado pelos gestores é de suma importância para a autonomia dos municípios, uma vez que, “as cidades aumentaram as responsabilidades”. “É ele (município) que faz a saúde, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), é ele que executa a educação, do infantil à nona série, é ele que executa a assistência social e é ele que faz toda a zeladoria da cidade, então é fundamental”, disse o deputado. Ele acrescentou que o auxílio emergencial deve ser fornecido às cidades de menor porte, uma vez que, 173 dos 184 municípios cearenses possuem benefícios socioassistenciais superiores à arrecadação própria.