De saída do PDT, Evandro enfrentará desafios seja no PT ou no PSB

O primeiro desafio é sobre a eventual saída do PDT, onde o diretório estadual deu carta de anuência a Evandro para deixar o partido sem perder o mandato, mas o presidente nacional em exercício, deputado André Figueiredo, manifestou que a ação era “nula”, pois caberia ao diretório nacional definir tal questão. “Acredito eu que ele terá que levar a questão à Justiça, saber qual o entendimento do Tribunal Regional Eleitoral (TRE)”, disse o interlocutor.

O POVO ouviu aliados do grupo governista, liderado pelo ministro Camilo Santana (PT) e pelo senador Cid Gomes (PDT) sobre a situação de Evandro. Reservadamente, um interlocutor do grupo disse que a situação de Evandro ainda está indefinida.

O destino partidário do deputado estadual Evandro Leitão , presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), gera grande expectativa no mundo político. De saída do PDT, Evandro é cotado para se filiar a outra legenda para disputar as eleições de 2024 em Fortaleza. PT e PSB são possíveis destinos. No entanto, o deputado teria questões a resolver tanto se permanecesse no PDT, quanto a partir da migração para outra sigla.

Na semana passada, Cid classificou a carta como “gesto político” e pontuou que Evandro “cogita ser candidato a prefeito de Fortaleza e, na compreensão que ele tinha, e que o diretório também chancela, é que não existe nenhuma possibilidade de ele ser candidato pelo PDT e, portanto, ele vai ver se consegue esse espaço em outro partido”.

O entendimento ocorre porque Cid está na presidência do partido apenas até o fim do ano. O senador assumiu o compromisso de apoiar o deputado André Figueiredo em eleição interna em dezembro. Figueiredo, por sua vez, defende que o prefeito José Sarto (PDT) seja o candidato trabalhista à reeleição no pleito do ano que vem. Sarto é parte da ala do PDT que rompeu com o PT, de Camilo e Elmano, nas eleições de 2022.

Outro desafio apontado por aliados ouvidos pelo O POVO é a definição do partido ao qual Evandro se filiaria após a saída do PDT. Caso opte pelo PT, Evandro enfrentará uma questão interna do partido, que já tem pelo menos quatro nomes postos como possíveis candidatos. O mais tradicional deles é a ex-prefeita Luizianne Lins (PT), que colocou-se oficialmente como pré-candidata no último sábado, 26. “O PT toparia apoiar ele? Não sei se isso seria muito bem aceito nas instâncias internas do partido”, questionou uma fonte.

De fato, o PT tem tradição de trabalhar com quadros históricos da legenda, não com a filiação de um nome de última hora. A questão já chegou até a ser levantada por Deodato Ramalho, nome ligado à Luizianne, que afirmou que “não é tradição do PT filiado de última hora disputar prefeitura”. O que se aplicaria ao caso de Evandro.