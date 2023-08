Evandro sobre PDT: 'Não posso ficar me retroalimentando de fracasso'

"A gente aprende não apenas nos êxitos, mas também nos fracassos. Eu não fui eleito em 2010. É a pior coisa que tem, você perder a eleição. Eu, pelo menos, passo 48 horas para me levantar. Mas, depois de 48 horas, eu não posso mais ficar me retroalimentando de fracasso", discursou na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 29.

O deputado estadual Evandro Leitão lamentou que o PDT não tenha superado o resultado eleitoral de 2022 no Ceará. Ao anunciar que irá se desfiliar do partido , ele citou o próprio exemplo de derrota eleitoral.

O PDT rachou nas eleições do ano passado. Escolheu Roberto Cláudio para concorrer a governador, em disputa com a então governadora Izola Cela (hoje sem partido), que pretendia concorrer à reeleição. O grupo do hoje ministro Camilo Santana (PT), partidário de Izolda, decidiu lançar Elmano de Freitas (PT) a governador. Elmano foi eleito no primeiro turno e Roberto Cláudio ficou na terceira colocação, atrás também de Capitão Wagner (União Brasil).

Desde então, o grupo pedetista do qual Evandro é parte, e também o senador Cid Gomes, defende o apoio ao governo Elmano. Essa ala é composta pela maioria dos deputados estaduais e deputados federais. Já o grupo de Roberto Cláudio, com apoio de Ciro Gomes, do prefeito José Sarto e do deputado federal André Figueiredo, mantém linha de oposição.

"Eu tenho que olhar pra frente e não ficar olhando para trás, não ficar olhando pelo retrovisor", defendeu Evandro nesta terça.