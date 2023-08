Paralisação das prefeituras: veja quais serviços funcionam nesta quarta-feira, 30

FORTALEZA, CE, BRASIL,09.02.2023: Francisco de Castro Menezes Júnior, presidente da APRECE. Elmano de Freitas recebe prefeitos para assinatura do programa garantia safra. Crédito: FÁBIO LIMA

Cento e setenta e dois prefeitos do Estado do Ceará aderiram à paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação. O movimento será realizado nesta quarta-feira, 30, e visa pressionar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula (PT). Conforme a Associação das Prefeituras do Estado do Ceará (Aprece), está sendo decretado ponto facultativo nos órgãos e entidades da Administração Pública municipal direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. No entanto, os municípios devem seguir a orientação de manter em funcionamento serviços essenciais para a população. Veja abaixo.

Veja quais serviços funcionam nesta quarta-feira, 30 Hospitais e entidades do setor da saúde



Educação



Coleta de lixo



Segurança Pública A prefeitura de Maracanaú oficializou a adesão ao movimento por meio de nota, informando que a paralisação não afetará órgãos que prestam serviços essenciais, como o Hospital Municipal e Hospital da Mulher, SOS Maracanaú, UPA 24h da Pajuçara, unidades básicas de saúde (postos de saúde), escolas municipais, equipamentos do Sistema de Assistência Social e de Segurança Alimentar, iluminação pública, trânsito, transporte público e limpeza pública". A Prefeitura de Eusébio anunciou, por meio das redes sociais, que os serviços essenciais de saúde (hospital municipal, UPA e Policlínica), transporte (TRUE) e segurança funcionando normalmente. Veja Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Prefeitura de Eusébio (@prefeituradeeusebio) Entenda por que municípios do Nordeste aderiram à paralisação O movimento de paralisação das prefeituras ocorre após uma queda de 34% no Fundo de Participação dos Municípios (FPM) em relação ao período igual do ano anterior. De acordo com a Aprece, 172 prefeitos do Estado do Ceará aderiram à paralisação, que será realizada nesta quarta-feira, 30.