Osmar Baquit defende que Evandro "vá para o PT" e critica PDT por "perseguição"

O parlamentar lembrou da visita do então presidente do PDT, Carlos Lupi, ao Ceará. "Lupi veio para cá, sem nem ter candidato definido, e começou a cantar ‘o melhor prefeito do Brasil vai ser governador do Ceará’ (em referência a Roberto Cláudio). Como um presidente de partido vem comprar briga com outros aliados dele, naquele momento, que eram candidatos com a mesma pretensão. Foi um tapa na cara dos outros candidatos, com Mauro Filho, com Izolda, com todos que pleiteavam”, disse.

“A decisão que vossa excelência tomou está mais do que correta. Vocês vão ver o desastre que vai acontecer, se chegar dezembro e Cid sair da direção estadual do partido. Anotem o que estou falando, dos 13 deputados do PDT, não ficarão cinco ”, disse Baquit a Evandro, argumentando que o partido “começou tudo errado” durante o processo eleitoral de 2022.

O deputado estadual Osmar Baquit (PDT) defendeu que o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Evandro Leitão , “vá para o PT”. Ele fez ainda uma série de críticas ao PDT, chegando a afirmar que, caso o presidente interino do PDT Ceará, senador Cid Gomes (PDT), deixe o comando do partido em dezembro, a sigla perderá mais da metade dos seus parlamentares estaduais. A fala ocorreu após Evandro anunciar, nesta terça-feira, 29, que está tomando as medidas para oficializar a saída da legenda .

E seguiu: “O governador do Estado era para ser do PDT. O PT apoiava, disse que votava na Izolda (...) O partido vem sendo prejudicado todo dia. Aí chega na eleição, o presidente da Assembleia não ter fundo eleitoral? O partido discriminou. Deu mais a um, deu mais a outro. Qual o critério?”, questionou.

Baquit disse que a “perseguição foi nítida” e reforçou as críticas ao PDT no pós-eleição. “Vamos fazer um ano da eleição e o partido não sabe se é governo ou oposição. Que partido é esse? No mínimo é covardia, omissão (...) Aí engraçado, lá em Brasília o Lupi apoia o governo do PT e eles não apoiam aqui? Que incoerência é essa? Defendo que vossa excelência vá para o PT, porque queira ou não queira, tem o governador do Estado, o político mais bem avaliado do Estado, Camilo Santana, e o presidente da República”.

Sobre as pré-candidaturas já ventiladas pelo PT, Baquit reforçou serem válidas. “A deputada Larissa quer ser, é justo. A Luizianne quer ser? Justo. Guilherme quer ser? É justo. Eu defendo que com aqueles que lhe querem bem é onde você deva estar, não onde aqueles que lhe perseguem todo santo dia. No fundo, no fundo tem uma ciumeirazinha aí, porque vossa excelência brilha”, disse Baquit a Evandro, projetando que caso haja um consenso do grupo governista com aliados, Evandro “será prefeito” em Fortaleza em 2024.