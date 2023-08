Paralisação das prefeituras: além do Nordeste, cidades de mais 5 estados aderiram

Nesta quarta-feira, 30, os gestores municipais cearenses que aderiram ao movimento estarão reunidos em frente ao prédio da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) a partir das 9h. A ação faz parte do movimento "Sem FPM Não Dá".

A paralisação nacional de prefeituras contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação recebeu o apoio de mais cinco estados do Brasil, além do nove do Nordeste. No Ceará, 172 gestores municipais aderiram ao movimento, que será realizado nesta quarta-feira, 30.

O ato tem como objetivo pressionar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para realizar alterações nos valores do FPM repassados aos municípios, que no primeiro decênio de agosto sofreu uma redução de 34% se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados integram um levantamento realizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM) com base nos indicativos da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).