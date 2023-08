Elmano diz que Luizianne tem "legitimidade", mas não se compromete com apoio em 2024

“É o mantra que eu já disse, vou tratar da eleição em 24 (2024). Eu compreendo que a nossa companheira Luizianne, nossa deputada federal e ex-prefeita, tem todo o direito, legitimidade, tem história como gestora e militante do PT, como dirigente e parlamentar de colocar o seu nome”, afirmou ao O POVO em Brasília nesta terça-feira, 29.

O governador do Ceará Elmano de Freitas (PT) elogiou a deputada e ex-prefeita de Fortaleza, Luizianne Lins (PT), e disse que ela tem "todo o direito" e "legitimidade" para se colocar como pré-candidata ao cargo de prefeita da capital. Ele, porém, não se comprometeu em apoiar a candidatura dela.

Ele citou os já colocados pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza pelo PT, Guilherme Sampaio e Larissa Gaspar, e disse que outros nomes podem ainda surgir dentro do partido, mas só participará do debate no próximo ano.



"Assim como os nossos parlamentares, Guilherme Sampaio, Larissa Gaspar e outros nomes que podem ainda surgir no nosso debate. Agora, efetivamente, o debate de nome a gente só deve realizar e eu só vou participar em 2024", disse.

Luizianne Lins oficializou sua pré-candidatura para a Prefeitura de Fortaleza no mesmo dia em que o deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, recebeu a carta de anuência do PDT. A ex-prefeita mostrou que rejeita a ideia de um "novo nome".

"Não tem coisa mais velha, o discurso mais antigo, mais velho da política, é o 'novo'. E a gente já viu que o novo pode ser um desastre, como já foi algumas vezes na história", declarou.