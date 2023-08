Sobe para 172 número de cidades cearenses que irão paralisar; veja lista

Aumentou para cento e setenta e dois o número de prefeitos do Estado do Ceará que aderiram à paralisação nacional contra a redução dos repasses do Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e do ICMS sobre combustíveis, energia e comunicação.

Mais informações ao vivo:

O movimento, que está agendado para esta quarta-feira, 30, tem como objetivo mobilizar o Congresso Nacional e pressionar o presidente Lula (PT) a liberarem mais recursos para as prefeituras. A ação conta com o respaldo da Associação dos Municípios do Ceará (Aprece).