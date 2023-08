Roberto Cláudio critica 'teatro montado' para desfiliação de Evandro

O presidente da Assembleia anunciou na terça-feira, 30, que irá se desfiliar. Já há disputa transcorrendo na Justiça e nas esferas do partido

O ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, criticou o que chamou de "teatro montado" para a desfiliação do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, do PDT. Roberto Cláudio é o presidente municipal do partido.

"Todo esse teatro montado para a saída do deputado estadual Evandro Leitão do partido é de muito mau gosto e subestima a inteligência do nosso povo".