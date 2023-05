Elmano comanda evento com Evandro e Luizianne e diz que ex-prefeita "há de voltar"

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT) comandou na manhã deste sábado evento no qual estavam presentes dois pré-candidatos a prefeito de Fortaleza. Ele saudou o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Evandro Leitão (PDT), mas guardou as palavras mais efusivas para a antiga aliada, deputada federal Luizianne Lins (PT).

Um dia depois de dizer que já fez convite para Evandro se filiar ao PT, Elmano lembrou o período de Luizianne como prefeita de Fortaleza, destacou que foi secretário e disse que ela "há de voltar".

Deputada Luizianne Lins, deputado Evandro Leitão, governador Elmano de Freitas e senadora em exercício Augusta Brito entregam papel da casa a uma das favorecidas pela regularização fundiária Crédito: Reprodução / vídeo

Ao anunciar as autoridades presentes, o governador deu particular ênfase à petista. "Minha querida deputada e ex-prefeita dessa cidade, do povo mais humilde dessa terra, nossa querida deputada e ex-prefeita Luizianne de Oliveira Lins, a quem tive muito orgulho de seguir como secretário e ela como prefeita".

Elmano elencou ações de Luizianne na Prefeitura, como o congelamento do preço das passagens de ônibus, e afirmou: "Mas há de voltar, para que a gente tenha melhores dias em Fortaleza".



O discurso foi feito durante entrega de títulos de regularização fundiária, na manhã deste sábado. Outra presença saudada com destaque foi do prefeito de Caucaia, Vitor Valim (sem partido).

Evandro disse nesta semana que está "à disposição" caso o grupo político o escolha para concorrer a prefeito de Fortaleza. Ele manifestou ainda incômodo no atual partido, o PDT, onde se sente preterido no debate interno. A legenda tem o atual prefeito da Capital, José Sarto, que manifestou intenção de ser candidato à reeleição, mas afirmou que "candidatura precoce" é coisa "de quem não tem muito serviço a fazer".

Evandro recebeu acenos para se filiar ao PT, mas mantém conversas com outros partidos. Um deles é o Podemos, para o qual migrou nesta semana o prefeito de Aracati, Bismarck Maia, que saiu do PDT.

O deputado estadual Júlio César Filho (PT) defendeu a candidatura de Evandro e disse que as negociações podem envolver a chapa para o Senado já em 2026.

Porém, o presidente do PT em Fortaleza, deputado em exercício Guilherme Sampaio, defende que o PT tem nomes fortes para a Prefeitura entre os que já são filiados, apesar de dizer que Evandro é bem-vindo.

Luizianne Lins é um desses nomes. Ela concorreu a prefeita nas duas últimas eleições municipais (2016 e 2020), depois de ter tido dois mandatos, entre 2005 e 2012. A deputada defendeu que o partido deve ter candidato.

Presenças de significado político

Também compareceu o vice-prefeito de Maracanaú, Neton Lacerda. Elmano o cumprimentou e mandou um abraço ao prefeito Roberto Pessoa (União Brasil), tradicionalmente adversário do grupo governista estadual, mas que vem em aproximação desde a eleição de Elmano.

Também estava presente e foi mencionado o prefeito em exercício de Pacatuba, Rafael Marques (MDB), no cargo desde que o prefeito Carlomano Marques (MDB), tio dele, foi afastado do cargo e preso. O prefeito foi hospitalizado e o prazo da prisão temporária já se encerrou, mas o afastamento determinado pela Justiça prossegue.

Também estavam presentes a senadora em exercício Augusta Brito (PT) e o deputado federal Luiz Gastão (PSD). Dos deputados estaduais, compareceram os petistas Jô Farias, Missias Dias e Nizo Costa, este último suplente em exercício, além de Firmo Camurça, do União Brasil.

Apesar de o evento ser em Fortaleza, não houve referência a representante da Prefeitura da Capital. Houve atritos entre o governador e o prefeito Sarto.



Colaborou Júlia Duarte