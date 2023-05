Prefeito de Aracati Bismarck Maia sai do PDT e assume presidência do Podemos

O movimento ocorre em meio a conflitos dentro do PDT e com a saída de integrantes do partido sendo especulada. Bismarck faz convite a filiação de quem quer ser candidato a prefeito ou vereador no ano que vem

O prefeito de Aracati, Bismarck Maia, deixou o PDT e se filiou ao Podemos. Em publicação nas redes sociais na noite de quarta-feira, 3, o partido comunicou que Bismarck assume a presidência estadual da legenda.

O movimento ocorre em meio a conflitos dentro do PDT e com a saída de integrantes do partido sendo especulada. Inclusive com o presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão, cogitado para disputar a Prefeitura de Fortaleza pelo PT ou outras siglas. Como O POVO mostrou na última terça-feira, o Podemos é tratado como uma das possibilidades para filiação de Evandro.

Bismarck convida a se filiar ao partido quem tem intenção de ser candidato nas eleições do ano que vem. "Já aproveito a oportunidade para convidar você de todos os municípios, da capital e do interior, para a gente conversar sobre eleição municipal. Você que quer ser candidato a vereador, você que quer ser candidato a prefeito, você que quer participar da vida política do Estado do Ceará, venha para o Podemos", afirmou, em vídeo veiculado no perfil do Podemos nas redes sociais. Bismarck aparece ao lado de dirigentes nacionais do partido: a presidente nacional, deputada federal Renata Abreu, o vice-presidente da sigla, Pastor Everaldo, e o secretário-geral, Luiz França.

O prefeito é pai do deputado federal Eduardo Bismarck, coordenador da bancada do Ceará no Congresso Nacional.

Bismarck gravou vídeo ao lado de dirigentes do Podemos Crédito: Reprodução / Instagram / Podemos

O Podemos era até o começo do ano comandado no Ceará pelo senador Luis Eduardo Girão, que se filiou ao Novo.

