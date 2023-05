Deputado defende Evandro candidato a prefeito pelo PT e inclui Senado na negociação

O deputado estadual Júlio César Filho, o Julinho, defendeu a filiação do presidente do Poder Legislativo, Evandro Leitão (PDT), para ser candidato a prefeito de Fortaleza pelo PT. Evandro está atualmente no PDT, partido do prefeito José Sarto (PDT), que pretende buscar a reeleição.

Sobre o assunto Bolsonaro se nega a prestar depoimento à Polícia Federal

Entenda a operação da PF contra Bolsonaro por suspeita de fraude sobre vacina

"Internamente, nós defendemos o nome do deputado Evandro Leitão como candidato e teríamos muita satisfação de tê-lo candidato dentro dos quadros do Partido dos dos Trabalhadores", disse Julinho. A candidatura de Evandro, conforme o petista, tem apoio tanto de petistas quanto de pedetistas. O assunto foi discutido em almoço no gabinete de Julinho na última sexta-feira, 28.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Algumas lideranças do Partido dos Trabalhadores já fizeram esse convite a ele. Nós defendemos uma candidatura própria e defendemos que esta candidatura seja do nome do deputado Evandro Leitão, que hoje faz parte de outro partido", disse Julinho, minimizando a possibilidade de o PDT pedir a perda de mandato do filiado em caso de troca de partido.

O deputado petista chega a destacar o papel de Evandro na eleição de 2022 em favor do governador Elmano de Freitas. O candidato do PDT era Roberto Cláudio. "Foi um grande articulador para a candidatura do próprio governador Elmano de Freitas", disse Julinho sobre Evandro.

Julinho afirma que as articulações envolveriam até o Senado em 2026, quando duas vagas estarão em disputa. Ele defende uma indicação do PT e outra do atual PDT.

"Dentro dessas possibilidades dessas articulações, nós cogitamos e defendemos a complementação das duas vagas de senatórias. Por se tratar de um líder, um articulador e , principalmente, de um homem de confiança do presidente Lula (PT), acreditamos que o deputado (José) Guimarães seria um nome importante para pleitear uma das vagas da senatória", argumenta.

Julinho prossegue sobre a outra vaga. "E dentro de uma composição partidária de liderança, acreditamos que a próxima vaga de senador dessa articulação das agremiações partidárias, ou seja, 2024 também influenciará 2026 e dentro dessa possível articulação, já dentro da articulação para 2026, a outra vaga ficaria para o senador Cid (Gomes, do PDT)".

Resume o petista: "Eu acho que a gente garantindo a vaga a candidatura de prefeito, sendo do PT com o nome de Evandro Leitão, a gente já possibilitaria essa possível articulação antecipando 2026 com essas duas vagas da senatória de PT e a vaga, a outra vaga, dessa possível candidatura de Guimarães e Cid em 2026".

Sobre outros nomes dentro do PT, Julinho diz que têm legitimidade, mas defende Evandro. "Dentro das discussões internas, acreditamos que o deputado Evandro Leitão agregaria mais apoio político dentro do PT e principalmente fora".

Correção: diferentemente do publicado na versão original desta matéria, Julinho não é líder do PT, e sim De Assis Diniz.

Sobre o assunto Bolsonaro: 'Não existe adulteração, não tomei vacina'

Certificados de vacinação de Bolsonaro e da filha de 12 anos teriam sido forjados

PF faz buscas na casa de Bolsonaro, apreende celulares e prende assessores do ex-presidente

Lira retira de pauta e adia votação do PL das Fake News após pedido do relator

Tags