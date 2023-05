Evandro diz estar 'à disposição' para concorrer a prefeito e se sente preterido no PDT

O presidente da Assembleia Legislativa (Alece), Evandro Leitão (PDT), comentou sobre a manifestação de aliados para que disputar a Prefeitura de Fortaleza em 2024. O deputado considerou ser cedo para bater a uma possível decisão, mas disse estar à disposição de ser o candidato, caso seja o melhor para o "protejo político". Ele afirmou ainda se sentir preterido no PDT.

"Não irei fugir de nenhum tipo de desafio que porventura nós tivermos. Estou na vida pública para construir, para que a gente possa se sentir útil na vidas das pessoas. A política tem esse poder de mudar a vida das pessoas. Eu me coloco à disposição, estou em um momento da minha vida pública muito empolgado e dedicado com qualquer desafio que porventura nosso projeto político venha a nos colocar", comentou ao ser questionado sobre uma possível disputa pelo Paço Municipal.

Ele, no entanto, ressaltou que há outros nomes, segundo ele, que poderão assumir o posto e que ainda será preciso muito diálogo com os líderes de seu "projeto político. "Se porventura, mais na frente teremos essa discussão, se nosso nome for aquele que melhor representará nosso projeto político, estarei inteiramente à disposição. Se não, se for outro nome, com a mesma dedicação e empenho, estaremos à serviço", ressaltou.

Evandro destacou que tem relações com "todos aqueles que fazem o Partido dos Trabalhadores (PT), e disse ter sentido honrado com o convite e deixou em aberto uma possível troca de partidos. "No mais, estou muito focado no nosso trabalho aqui na Assembleia Legislativa, tenho grandes amigos no PT, para mim tem muita honra estar recebendo esse convite de estar, quem sabe, o futuro a Deus pertence. No entanto, eu hoje estou bastante concentrado, focado, nesse trabalho", pontuou.

O deputado tem sido citado por apoiadores do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro da Educação Camilo Santana (PT). Entre os entusiastas da candidatura de Evandro está o líder do PT na Assembleia, De Assis Diniz (PT), e o deputado Julio Cesar Filho (PT). De Assis, inclusive, fez convite público para que Evandro deixe o PDT e se filie ao PT.

Evandro reclama por o partido não definir posição sobre apoiar ou não o governo Elmano de Freitas. "Tenho a convicção que esse não é o melhor caminho (o silêncio), assim como eu tenho outros colegas que não estão satisfeitos, e nosso partido precisa lavar a roupa suja e isso não acontecendo efetivamente, infelizmente, esses sentimentos vão permanecer e eu particularmente, todos vocês sabem e não vou ficar repetindo, mas hoje me sinto de alguma forma preterido com toda essa situação".