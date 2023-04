Sobrinho de Carlomano, Rafael Marques assume prefeitura de Pacatuba: "Confiem em mim"

Após a prisão do prefeito de Pacatuba Carlomano Marques (MDB) e seu afastamento por 180 dias, seu sobrinho Rafael Marques (MDB), então vice-prefeito, tomou posse como chefe do Executivo municipal, na tarde desta quarta-feira, 19. Durante o ato, ele defendeu o tio das acusações e pediu um voto de confiança da população. “Ninguém foi julgado, tudo é investigação. Então, nós estamos sendo chamados por essa decisão. Estou assumindo o cargo de prefeito do município de Pacatuba. Peço a todos que confiem em mim”.

"Eu peço ajuda à Câmara de Vereadores para podermos continuar desempenhando um papel pra quem não pode ser prejudicado a população pacatubana", acrescentou Rafael.

O termo de posse foi assinado por volta das 15h30min. A sessão foi acompanhada por diversos apoiadores do atual prefeito, que se reuniram em frente ao Plenário João Ferreira Pinto. A solenidade de posse foi realizada na Câmara Municipal de Pacatuba, sendo comandada pelo presidente da Casa, o vereador Fábio Soares (MDB).

Rafael tomou posse após decisão da Justiça ordenando a prisão do tio. Os gestores foram afastados das funções por 180 dias e os contratos da Prefeitura com empresas e pessoas físicas investigadas interrompidos.

Na ocasião, os vereadores aprovaram ainda a revogação do projeto reduziu o Auxílio Deslocamento dos Professores da cidade. A mensagem foi alvo de polêmica após ser aprovada na Câmara, sendo alvo de protestos pelo magistério local.

"Com os professores e meu primeiro ato como prefeito dessa cidade é a revogação daquela lei (do Auxílio Deslocamento). Então acho que isso é oportuno e agradeço a vocês pela paciência, peço uma ajuda por toda humildade do mundo, peço uma ajuda a vocês e paciência para poder tomar decisões com calma para não sermos prejudicados em nada", afirmou.



Carlomano Marques foi internado nesta terça-feira, 18, num hospital de Fortaleza, após ter mandado de prisão contra ele cumprido em operação do Ministério Público Estadual (MPCE). O prefeito deu entrada, com escolta policial, numa unidade hospitalar. Ele teria passado mal ao ser abordado em sua residência por agentes que cumpriam a ordem judicial.



Colaborou o repórter Filipe Pereira

