Guilherme diz que Evandro seria bem-vindo, mas reforça que PT tem opções para Prefeitura

Deputado estadual e presidente do PT em Fortaleza, Guilherme Sampaio (PT) avaliou como positiva uma eventual filiação de Evandro Leitão (PDT), presidente da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), ao Partido dos Trabalhadores. Nos bastidores, a possibilidade vem sendo sondada por petistas já de olho na disputa eleitoral de Fortaleza em 2024.

"O deputado Evandro tem mantido, ao longo dos últimos anos, uma leal e produtiva relação política com o PT, dando uma colaboração significativa na sustentação política do Governo Camilo e do Governo Elmano. Sua eventual filiação seria muito bem-vinda e fortaleceria os quadros do partido", destacou Guilherme.

Em entrevista ao colunista do O POVO Carlos Mazza, o líder do bloco partidário comandado pelo PT na Alece, deputado De Assis Diniz (PT) afirmou que levará a questão inclusive para discussão aberta na sigla. O debate, segundo o parlamentar, ainda deve passar por lideranças do partido, como é o caso do governador Elmano de Freitas (PT) e o ministro Camilo Santana (PT), ambos aliados de Evandro.

Os planos do PT para a sucessão municipal, segundo Guilherme, ainda estão em segundo plano e devem ser aperfeiçoados em seminários regionais promovidos pelo partido. "Nossa discussão sobre nomes e tática eleitoral só acontecerá em 2024, como de praxe", disse. O petista avaliou que, para a sigla, "não faltam quadros" para disputar o pleito.

Petistas já defendem como natural uma candidatura própria do partido no próximo ano. Os nomes de Guilherme Sampaio e o da deputada estadual Larissa Gaspar também ganham força nos bastidores. Outra possibilidade é a ex-prefeita Luizianne Lins, candidata nas eleições municipais de 2020.

Evandro Leitão tem demonstrado insatisfação com o PDT, principalmente após a nova composição do diretório municipal da sigla, comandada pelo ex-prefeito Roberto Cláudio, reforçar posição ao Governo do Ceará, o qual o parlamentar é aliado.

O deputado manifestou apoio ao PT nas eleições estaduais do ano passado, e é visto por ala pedetista como responsável por desidratar apoio do PDT à candidatura de RC ao Palácio da Abolição.

O pedetista, segundo Larissa Gaspar, é visto como "um ótimo parlamentar, comprometido com os interesses do povo do Ceará". A entrada no PT, no entanto, é avaliada pela deputada como algo ainda distante. "Não vi nenhuma manifestação dele sobre isso, até onde sei, ele não procurou o partido e está dedicado ao debate sobre a sua posição dentro do PDT", declarou a parlamentar.

Uma eventual saída de Evandro do PDT para outras siglas, no entanto, passaria por uma questão legal que pode acarretar em perda de mandato. Em 2024, a janela partidária é só para quem está no exercício do mandato de vereador. Para deputados federais e deputados estaduais, a janela ocorre seis meses antes das eleições gerais — a próxima será em 2026.

