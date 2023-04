Sarto sobre reeleição: "Me coloco como pré-candidato"

O prefeito de Fortaleza, José Sarto (PDT), voltou a indicar que pretende disputar a reeleição para o Executivo municipal nas eleições de 2024. Faltando cerca um ano e meio para o pleito, o pedetista se colocou como pré-candidato ao avaliar que deve finalizar 100% das ações prometidas em sua campanha, realizada em 2020.

"Me coloco como pré-candidato por entender que estamos liderando um processo que chegará com a realização de praticamente 100% que nos comprometemos na campanha. para resumir (..) Até março passado, nós completamos 70% de execução do nosso plano de governo", disse Sarto, em entrevista à rádio O POVO/CBN, na manhã desta quinta-feira, 13.



O gestou iniciou o mandato em janeiro de 2021. Ele foi escolhido como sucessor de Roberto Cláudio (PDT), com o voto de 668 mil eleitores no segundo turno das eleições de 2020. A disputa foi decidida com uma margem apertada contra Capitão Wagner (UB), que na época estava no Pros e foi o escolhido de 624 mil votantes.

Em meio ao racha entre PT e PDT e considerando o fracasso da aliança e o desgaste com petistas, Sarto vem articulando uma série de apoios para fortalecer sua base na capital. Desde o início do ano, o pedetista promove diálogos com setores mais conservadores, como é o caso do PL.





